Kortrijk en Roeselare hadden er al één, en ook in Brugge kan je nu naar een cannabiswinkel, in de Noordzandstraat. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws.

Uitbater van 'Veni Vici' is Gunther Van den Brande, een ex-dakwerker. Hij benadrukt dat het niet om een coffeeshop gaat. 'We hebben de nodige attesten die aantonen dat er geen te hoge hoeveelheden THC in onze producten zitten.' In de cannabiswinkel vind je cannabisbloemen, balsems, olie- en cosmeticaproducten.

Lees ook: