Nog geen grote drukte in nieuw testcentrum Brugge

Een grote drukte is er nog niet, maar het nieuwe testcentrum in cultuurzaal Daverlo in Assebroek verwacht straks wel meer mensen. Sinds vandaag zijn er ook weer testen voor wie weinig of geen symptomen heeft.

In het cultuurcentrum Daverlo werken 45 mensen. Tien onder hen zijn nu aan de slag in het Covidtestcentrum. Even een totaal nieuwe job dus, ook voor technicus Ivan Antoine: "Nu begeleiden wij de mensen naar de test. We ontvangen ze en begeleiden ze naar het loket en dan naar de test zelf."

Veel bereidheid

Het voorstel van burgemeester De fauw om eventueel ook bij te springen om pakjes te bezorgen, sluiten ze hier niet uit al is het niet voor iedereen weggelegd. "Nee, ik zit niet graag in de auto," geeft Ivan toe. "Maar een sorteercentrum bijvoorbeeld: dat wel. (lees verder onder de foto)





Bij de stad Brugge werken 1500 mensen. In deze crisistijd is een grote flexibiliteit meer dan welkom. Ook voor iemand met een directiefunctie waarbij het cultuurcentrum nu even wordt ingeruild voor het Covidtestcentrum.

Lees ook: