"Laat museummedewerkers bijspringen bij BPost"

"Laat werknemers van de Brugse musea bijspringen bij BPost, om de pakjes te bezorgen." Die oproep lanceert Burgemeester Dirk De fauw in een open brief.

Eind vorige week bleek dat BPost de drukte op de pakjesdienst niet meer aankan. Daarop bleek dat klanten zélf hun pakjes moeten afhalen op enkele verdeelpunten. Maar burgemeester Dirk De fauw van Brugge lanceert dus een ander voorstel.

"Onze Vlaamse en federale culturele instellingen zijn omwille van Corona gesloten," schrijft De fauw. "Ook in deze instellingen zijn meer dan gemotiveerde en geëngageerde medewerkers aan de slag. Ook zij zouden een grote meerwaarde kunnen betekenen in het zwaar belaste Bpost. Ook zij zouden zo ook kunnen bijdragen aan een echt draagvlak om online lokaal te kopen en zo onze lokale bedrijven, kmo's en leveranciers steunen."

Brugge zette haar 150 museummedewerkers niet op tijdelijke werkloosheid, zegt De fauw: ze gingen aan de slag in de zorg, of onder andere in het nieuwe testcentrum in de stad.