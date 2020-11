Drukker in triagecentrum Roeselare door nieuwe teststrategie

In het triagecentrum in Roeselare waren er vandaag al meteen een twintigtal patiënten meer in vergelijking met vorige week. De meesten weer mensen zonder symptomen, want vanaf vandaag worden ook zij opnieuw getest. (lees verder na foto)

"We merken toch wel een verschil in vergelijking met vorige week," zegt verpleegkundige Elise Knippenberg. "We zitten nu aan ongeveer 50 patiënten per dag. Vooral ook veel kinderen en jongeren die langskomen om getest te worden. Ook mensen uit hetzelfde gezin: als er één iemand positief is, komen de anderen zich nu ook weer testen."

Uitslag na 12 uur

Elise vermoedt dan het nog een stuk drukker wordt. Voor 21 oktober, toen de teststrategie veranderde, waren er zo'n 170 testen per dag. Ook wie uit een rode zone in het buitenland komt en risico loopt moet zich opnieuw laten testen. Binnen de twaalf uur of 24 uur is de testuitslag nu bekend.

