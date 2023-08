'Njet': Ieper verleent geen vergunning voor Kameraadschapsavond

Eerder verklaarde burgemeester Emmily Talpe dat het stadsbestuur meer duidelijkheid over de zangavond nodig had om te kunnen oordelen over het al dan niet verlenen van een vergunning. Nu blijkt dat er nog altijd te veel onduidelijkheid en tegenstrijdigheden bestaan over de precieze bedoeling van het evenement. Bovendien merkt de stad dat er in de communicatie over de Kameraadschapsavond nu al uitdagende taal gesproken wordt. Het risico op verstoring van de openbare orde is volgens hen dus te groot en dus krijgt de zangavond geen vergunning.

De organisatie achter de IJzerwake komt morgenavond samen en zullen zich dan beraden over mogelijke juridische stappen.

Vredescharter ondertekenen

De IJzerwake, die de dag na de Kameraadschapsavond gepland staat, kan wel doorgaan. Al moet de organisatie daarvoor wel het vredescharter ondertekenen. Dat hadden ze al gedaan, maar hun advocaat had enkele opmerkingen aan het ondertekende charter toegevoegd rond het recht op vrije meningsuiting. Dat haalt het engagement volledig onderuit volgens het stadsbestuur. Ze willen dat de organisatie het charter nu voor 16 augustus onvoorwaardelijk ondertekent, maar ook daarover beraadt de organisatie zich morgenavond.

Eerder was er al heel wat commotie rond de komst van Dries Van Langenhove als gastspreker. "Het zorgt voor een ongelofelijk shockeffect. We hadden dit niet meer verwacht. Hij is niet veroordeeld, maar het is toch iemand die voortdurend de regels van het charter overtreedt", vindt het Vredescollectief Ieper. De stad kan de komst van Van Langenhove juridisch gezien niet weigeren, maar zal tijdens de IJzerwake wel nagaan of het Vredescharter wordt nageleefd. Het is voor hen meteen ook de toetssteen voor de goedkeuring van de volgende editie van IJzerwake.

Lees ook:

Reactie Vredescollectief