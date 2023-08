Dries Van Langenhove is gastspreker op IJzerwake, en dat zorgt voor commotie

Van Langenhove is oud Kamerlid voor Vlaams Belang en moet zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden voor racisme, negationisme en verboden wapenbezit. Stad Ieper is er niet van op de hoogte gebracht dat Van Langenhove gastspreker is op de wake. Riane Malfait en Dirk Clement (foto hieronder) van het Vredescollectief Ieper zijn in shock dat Van Langenhove komt spreken op IJzerwake. "Na zich vorig jaar al verbrand te hebben zou de stad beter moeten weten en eerst het programma opvragen en pas dan vergunning toekennen voor dat programma," zeggen ze.

Maar volgens schepen Philip Bolle is er nog geen definitieve vergunning toegekend voor de IJzerwake en ook niet voor de Kameraadschapsavond, een zangavond van 3 uur, de dag voor de IJzerwake. De organisatoren hebben volgens hem het Vredescharter met antidiscriminatieregels nog niet ondertekend, en dat is een voorwaarde.

Maar volgens voorzitter Wim De Wit van de IJzerwake is het Vredescharter wel al ondertekend en is het aangetekend opgestuurd begin juli. "De vergunning hadden we al, op voorwaarde dat we nog het charter ondertekenden. In verband met Dries Van Langenhove: Zo lang hij niet veroordeeld is, is hij onschuldig. Indien hij voor negationisme of racisme was veroordeeld, zou hij niet mogen spreken. Zo lang hij in de politiek zat, was hij ook niet welkom. Politiekers zijn niet welkom als sprekers."

De IJzerwake werd ruim 20 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de radicale Vlaamse beweging als reactie op de volgens hen te zachte koers van de IJzerbedevaart aan de IJzertoren in Diksmuide. De meeting wordt sindsdien georganiseerd op de weide aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck in Steenstrate.

Ieper werkte dit voorjaar een vredescharter uit dat ervoor moet zorgen dat de vredesboodschap en anti-discriminatieregels van de stad Ieper worden nageleefd. Aanleiding waren de problemen met het muziekevenement Frontnacht vorig jaar. Dat festival in Ieper, aan de vooravond van de IJzerwake, werd toen op het laatste moment verboden omdat de organisatie gelinkt werd aan neonazistische groeperingen.