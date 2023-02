Ieper werkt aan een vredescharter voor evenementen in de stad. Dat moet er voor zorgen dat de vredesboodschap en anti-discriminatieregels van de stad Ieper worden nageleefd.

Aanleiding zijn de problemen met het muziekevenement Frontnacht vorig jaar. Dat festival in Ieper, aan de vooravond van de IJzerwake, werd toen op het laatste moment verboden omdat de organisatie gelinkt werd aan neonazistische groeperingen. Diezelfde organisatie wil nu onder een andere naam een nieuw festival organiseren in augustus. Dat evenement zal worden afgetoetst aan dat vredescharter, net zoals alle andere evenementen in Ieper.

