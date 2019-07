De twee worden ervan verdacht een reeks compromitterende foto’s te hebben genomen van een aantal naakte of halfnaakte mensen op een privéfeestje in zomerbar La Brasa in Langemark-Poelkapelle. Eén van hen was toenmalig schepen Frank Gheeraert en zijn echtgenote. De foto’s werden via sociale media razendsnel verspreid en de ex-schepen kwam in een echte mediastorm terecht. Uit onderzoek bleek het om chantage te gaan van een voormalige zakenpartner, die wou dat de zaak sloot.

