Middelkerke zet terrassen klaar voor 1 mei

In Middelkerke zijn de gemeentediensten begonnen met het plaatsen van tafels en stoelen op de zeedijk. Vanaf zaterdag 1 mei is een terrasje mogelijk. Dat is één week vroeger dan wat het Overlegcomité heeft beslist.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker heeft hiervoor een creatieve oplossing gevonden.

Hij heeft tijdelijk de vergunningen voor terrassen op de zeedijk ingetrokken. De dijk wordt dan openbaar domein en de gemeente plaatst nu zelf tafels en stoelen op de dijk.

Mensen die iets gekocht hebben via raamverkoop kunnen het daar dan opeten of drinken. "Dan blijven uitbaters gespaard van boetes,"zegt Dedecker. Bediening aan de tafels zal daarbij niet toegestaan zijn.

Vrijwilligers ontsmetten

'De horecauitbaters blijven gebonden aan de geldende regeling rond raamverkoop en take-away', zegt de gemeente Middelkerke. 'Dus geen alcohol zonder maaltijd en de aangeboden dranken moeten in een afgesloten ‘verpakking’. De uitbaters bedienen niet op de terrassen, want de terrassen maken geen deel uit van de horecazaak die take-away aanbieden. Daarom kunnen ze geen verplichte consumptie eisen en blijft hun aanbod beperkt.

Op de terrasruimte mag enkel gemeentelijk materiaal staan. Gemeentelijke vrijwilligers staan in voor regelmatige ontsmetting. Uiteraard rekent het gemeentebestuur op het gezond verstand van de gebruikers om de beschikbare tafels en stoelen netjes te houden'.

'Volstrekt wettelijk'

'Deze schorsing van de terrasvergunningen is volstrekt wettelijk. De burgemeester is op ‘zijn’ grondgebied verantwoordelijk voor de openbare orde. De grond waarop de terrassen zich bevinden is openbaar domein. De burgemeester heeft dus het recht om die grond ‘op te eisen’ wanneer hij acht dat de openbare orde, of de volksgezondheid in het gedrang komt.

Het gemeentebestuur benadrukt dat deze maatregel in overleg met de lokale horecasector is uitgevaardigd. Van zodra de coronamaatregelen een opening van de horecaterrassen toelaten, trekt het gemeentebestuur de schorsing van de terrasvergunningen opnieuw in.

