De Croo: "Waarom risico nemen voor 7 dagen verschil?"

Al meteen na het vorige Overlegcomité gaf Dedecker te kennen dat de terrassen in Middelkerke al op 1 mei zouden openen. Daar heeft de burgemeester nu naar eigen zeggen ook een oplossing voor gevonden. Hij wil de vergunningen van terrassen op de zeedijk tijdelijk intrekken. Zo wordt de volledige zeedijk openbaar domein en zou het de gemeente zijn die zelf stoelen en tafels plaatst. Bij de horecazaken kan dan eten en drinken worden 'afgehaald'.

"Waarom risico nemen voor zeven dagen verschil?"

"De essentie is dat we perspectief kunnen geven tegen 8 mei, dat we op die datum de terrassen op een veilige manier kunnen openen als de evolutie verder gaat zoals nu", reageerde De Croo na afloop van het Overlegcomité. "Als we op 8 mei veilig kunnen openen, met alle steunmaatregelen die er zijn voor de horeca, waarom zouden we dan risico nemen voor zeven dagen verschil?"