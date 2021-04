Middelkerke zet overal tafels en stoelen

Met de actie steekt burgemeester Jean-Marie Dedecker ook niet onder stoelen of banken dat hij het nog steeds lastig heeft met het terrasverbod. Een gecontroleerd terrasreglement zou volgens hem zeker leiden tot een veiliger coronabeleid aan zee.

Daarom plaatsen ze nu elke morgen stoelen, banken en tafels op de Middelkerkse dijk. Mensen kunnen daar coronaveilig even verpozen. Middelkerke wil zo het comfort voor mensen aan zee wat opkrikken.

Burgemeester Dedecker wil met het plaatsen van 30 picknicktafels de takeawaydrukte op de zeedijk beheersen.

Handelaars krijgen extra mogelijkheden

“Onlangs keurde ik een besluit goed waarbij ik de mogelijkheden voor raamverkoop in Middelkerke uitbreid. Zo mogen horecauitbaters hun aanbod maximaliseren en hun sanitair openstellen. Ze moeten er wel op waken dat er zich geen grote samenscholingen voor hun zaak vormen en dat de omgeving er netjes blijft”, stelt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Oplossing om drukte te beheersen

“Bij mooi weer wordt het hier erg druk. Mensen zakken massaal af naar de kust voor ruimte en gezonde lucht. Eens ze uit hun overvolle trein en tram stappen, ben ik als kustburgemeester verplicht om die massa in de meest veilige omstandigheden te ontvangen. Om ervoor te zorgen dat de mensen niet her en der samentroepen op de dijk, plaatsen we tijdens de paasvakantie 30 extra tafels en 120 stoelen waar de mensen met de nodige afstand hun meeneemhap of -drankje comfortabel kunnen nuttigen. We rekenen erop dat de mensen die tafels netjes houden. De tafels staan er iedere vakantiedag tussen 10 en 20 u.”

Geen extra terrassen

“We spreiden de takeawaytafels netjes tussen onze traditionele blauw-witte zitbanken in Middelkerke en Westende zodat we extra zitruimte voor etende en drinkende mensen creëren. Mensen mogen niet verwachten dat ze daar bediend of geholpen zullen worden. Het is een louter praktische maatregel om de druk op de bestaande zitbanken en -plaatsen weg te nemen en een compensatie voor de gesloten horecaterrassen,” benadrukt burgemeester Dedecker.

Extra sanitair op de zeedijk

“Daarnaast plaatst Middelkerke nog extra sanitaire units langs de zeedijk en het strand. Ook de andere openbare toiletten zijn open.”