Knokke-Heist: verbod op outdooractiviteiten; ook scholen dicht?

Het verbod geldt tot eind april. Ook het zwembad, cultuurcentrum en de bioscoop gaan dicht.

"Onnozelaars van de federale regering"

Burgemeester Leopold Lippens klinkt boos en kordaat aan de telefoon.

"Het is niet omdat die onnozelaars van de federale regering geen actie ondernemen dat wij het niet moeten doen. De mensen blijven beter binnen tot alles achter de rug is", zegt burgemeester Leopold Lippens. "Misschien gaan we straks zelf nog horeca en winkels moeten sluiten?"

Ook scholen maandag dicht?

Burgemeester Lippens van Knokke-Heist wil ook dat scholen maandag dicht blijven in zijn gemeente. "Als de overheid het niet beslist, doe ik het zelf."

De gemeente Knokke-Heist sluit mogelijk vanaf maandag alle scholen uit voorzorg voor het coronavirus. Dat meldt burgemeester graaf Leopold Lippens donderdag. Vrijdag neemt hij een definitieve beslissing. "Als de federale overheid het niet beslist, doe ik het zelf."

Eerder kondigde de gemeente Knokke-Heist dus al een bijna volledige lockdown aan. Daarbij worden alle evenementen, in- en outdoor, groot en klein, verboden tot 30 april. Ook openbare diensten zoals het zwembad, de bibliotheek en jeugdhuizen worden gesloten. De burgmeester geeft ook mee dat hij indien nodig restaurants, winkels en zelfs scholen zal sluiten. "Als de federale overheid zijn verantwoordelijkheid niet neemt en de beslissing niet zelf wil nemen, dan doe ik het wel", aldus Lippens. Vrijdag beslist hij of de scholen maandag al dan niet gesloten worden.

Dit is verboden in Knokke-Heist:

"Om de verdere besmetting van het coronavirus tegen te gaan, zijn bij burgemeesterbesluit nu ook alle activiteiten, in- en outdoor evenementen en erediensten op het grondgebied van Knokke-Heist verboden tot 30 april 2020", schrijft de gemeente op Facebook.

"Hieronder vind je alvast een niet limitatief overzicht van de belangrijkste gebouwen die in Knokke-Heist hun activiteiten opschorten voor het publiek:

Cultuurcentrum – Cafécultuur - bibliotheek Scharpoord

Zwembad Sportoase

Lakeside Paradise

Sportcentra De Stormmeeuw – Laguna - Molenhoek

Jeugdclub ‘t Verzet

Watersportcentra Surfers Paradise – RBSC – Riverwoods

Beverly Screens • Seniorenontmoetingscentra De Vierbote, De St. Joris en Westpunt

Dienstencentrum Den Hoek Westkapelle • Beachbars • Watersportcentra Surfers Paradise, RBSC Zoute en Duinbergen, Riverwoods

.

Volgende activiteiten zijn eveneens verboden:

Erediensten

Activiteiten jeugdbeweging, sportclubs, sociaal culturele verenigingen, speelpleinwerking, Vakantie Plus…

.

Uitvaartplechtigheden in intieme kring zijn nog toegelaten."

