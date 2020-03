Hogeschool 3 dagen dicht voor online-opleiding

Hogeschool VIVES gaat drie dagen dicht om de docenten klaar te stomen om online les te kunnen geven. Dat kan dan via livestream of met vooropgenomen video’s.

15 onderwijstechnologen staan klaar om de docenten zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden. Een aanpassing voor hen natuurlijk, maar ook voor de studenten. Zij zullen vanaf woensdag les volgen van thuis of op kot.

Docenten bij VIVES in Brugge krijgen een spoedopleiding over hoe ze online hun lessen kunnen geven. Want met de coronadreiging willen ze ook hier niets aan het toeval overlaten. "Dat zal toch anders zijn, als ondernemer ben ik het gewoon om via Skype zulke dingen te doen, maar goed, als je met een groep zit van 30-40 studenten die je moet inspireren of animeren, dan gaat dat even zoeken worden", zegt Filip Vanderbeken, docent VIVES Brugge.

Campus maximaal ontvolken

Grote groepen van meer dan 150, daarvoor kunnen de lessen niet meer doorgaan, voor de kleinere groepen ligt de verantwoordelijkheid op dit moment bij de docent die zelf kan beslissen. Maar belangrijk is dat we de campus maximaal willen ontvolken, vandaar dat we de docenten zoveel mogelijk vragen om in te zetten op online-onderwijs.

Les via livestream is een mogelijkheid, maar bij VIVES in Brugge gaan de docenten vooral op voorhand hun lessen opnemen. Die video’s worden dan op een online platform geplaatst, waar studenten die kunnen bekijken, thuis of vanop kot. Vragen stellen kan ook digitaal. Geen evidentie voor de docent, maar ook niet voor de student.

Ook maatregelen bij Howest

Ook Hogeschool West-Vlaanderen neemt maatregelen, alle lessen van vrijdag 13 maart worden geschorst. Daarna wordt overgegaan tot elektronisch lesgeven tot en met 19 april 2020. Stages blijven doorgaan.

Bekijk ook