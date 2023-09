Hoornaarsnest in je buurt? In 61 West-Vlaamse gemeenten kan je die gratis laten wegnemen

61 steden en gemeenten in West-Vlaanderen stappen mee in het project van de provincie in de strijd tegen de Aziatische hoornaar.

De provincie coördineert de bestrijding van de aziatische hoornaar in West-Vlaanderen. Dat betekent concreet dat je een hoornaarsnest gratis kan laten weghalen als jouw gemeente of stad daarop heeft ingetekend. Verder helpt West-Vlaanderen ook beginnende 'vespawatchers' met een starterskit en de nodige materialen. Ze financiert ook opsporingsapparatuur waarmee moeilijk op te sporen nesten toch te vinden zijn.

Sinds 2017 is het aantal hoornaars sterk aan het toenemen in onze regio. Het is bovendien zo dat West-Vlaanderen de grootste aanwezigheid kent, want hoornaars komen door vanuit Frankrijk. In 2022 werden in totaal maar liefst 430 nesten gemeld, terwijl op 29 augustus van dit jaar de teller al op 661 nesten stond in West-Vlaanderen.

Wie is nog niet aangesloten?

Zowat alle steden en gemeenten in onze provincie hebben ingetekend op het project van de provincie. Alleen Middelkerke, Langemark-Poelkapelle en Roeselare tekenden (nog) niet in op dat project. Al is niet uitgesloten dat ook die gemeenten snel aansluiten.

Lees ook: