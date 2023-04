Zwevegem zet 70 vallen om Aziatische hoornaar te bestrijden

Selectief, omdat alleen de Aziatische hoornaars er niet uit kunnen ontsnappen. Zwevegem is de eerste gemeente die op deze schaal het probleem van de hoornaar aanpakt. En het is een probleem, zowel voor mens als dier.

Fruitkwekerij De Freezebeeze gebruikt zoals zovelen hommels voor de bevruchting van de plantjes. En net zoals de bijen zijn zij een van de slachtoffers van de Aziatische hoornaar. De Freezebeeze is een van de zeventig plaatsen in Zwevegem waar nu een selectieve val is geplaatst. Daar zit een zoetstof in om de hoornaars te lokken. En er zit een speciaal roostertje in de fuik, zodat andere insecten er wel uit kunnen.

In partnership met lokale imkers, Vespawatch en het sociaal tewerkstellingsbedrijf tAlternatief is dit een primeur in Vlaanderen. Zwevegem zoekt ook nog vrijwilligers om de vallen te helpen inspecteren.

