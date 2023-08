Moorslede heeft het Park Mariënstede in Dadizele voorlopig afgesloten. Er is een nest Aziatische hoornaars gevonden. De slagboom is dicht, je kan er wel nog in. Op eigen risico weliswaar.

De gemeente sluit het park af uit voorzorg, of heeft tenminste toch een waarschuwingsbord geplaatst. want mogelijk zijn er meerdere nesten van de Aziatische hoornaar in het park. De gemeente roept op om Vespawatch te waarschuwen als je Aziatische hoornaars opmerkt. "Op dit moment zitten ze nog laag, in struiken, dakgoten of vensterbanken," klinkt het.

