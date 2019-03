Hilde Crevits bijt van zich af in onderwijsdebat

Minister van onderwijs Hilde Crevits heeft vanmiddag fel gereageerd op opmerkingen van de oppositie in een debat over het onderwijs.

Crevits benadrukt dat er wel degelijk geïnvesteerd is. De aandacht is dan wel vooral uitgegaan naar de hervorming van de middelbare scholen, maar ook de bouwstenen voor het plan basisonderwijs zijn gelegd, zegt ze.

"Ook al is de staking volgens de vakbonden gericht naar de toekomst, toch voel ik me mee verantwoordelijk." Zo begint minister van onderwijs Crevits uit Torhout haar tussenkomst in het onderwijsdebat. Intussen hebben zowel de oppositie als coalitiepartner N-VA al een bijsturing gevraagd van het M-decreet, dat kinderen zoveel mogelijk in het gewoon onderwijs les laat volgen. De leerkrachten verzuipen, zeggen zij. Hilde Crevits reageert: "Het ligt een beetje zwaar op mijn maag dat het M-decreet met alle zonden van Israël overladen wordt. Ik zal ook uitleggen waarom. Vandaag hebben we 1,2 miljoen kinderen in het leerplichtonderwijs, 50.000 daarvan volgden vijf jaar geleden les in het buiten gewoon onderwijs, op vandaag zijn dat er 2700 minder dus ja er is een effect."

Maar volgens de minister wegen andere zaken zwaarder door. "Als ik in de klassen kijk dan zie ik heel veel andere zorgen: kinderen die in moeilijke thuissituaties zitten, gezinnen waar armoede is. Dit zijn geen kinderen die in het buitengewoon onderwijs thuishoren. Dit zijn kinderen waarvan de samenleving steeds meer zegt dat het onderwijs het maar moet oplossen, maar het onderwijs kan dat niet oplossen."

De oppositie heeft het over een desinvestering in het onderwijs, Crevits pareert en wijst erop dat de onderwijsbegroting deze legislatuur met 1,2 miljard euro gestegen is. Over de toekomst is ze duidelijk. "Ik herhaal het nog eens, voor mij ligt de prioriteit absoluut bij het basisonderwijs." En dan gaat het onder meer over de versterking van de kinderverzorging en meer zorgleerkrachten.

