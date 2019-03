Er zijn ook scholen waar ze niet staken

De algemene staking in het onderwijs is vandaag goed te voelen, ook in West-Vlaanderen. Maar in de Vrije Basisschool De Horizon in Koolskamp werd er dan weer niet gestaakt.

Leerkrachten en leerlingen van VBS De Horizon hielden in de plaatse een ludieke maar luidruchtige optocht in de straten van het dorp. Johan Verhalle, leerkracht: “Wij willen niet staken maar we willen de staking ook niet breken. We staan achter de eisen maar we willen iets extra doen.”

De leerlingen van de Horizon hebben de voorbije dagen flink wat tijd gestoken in het maken van borden en spandoeken. Zij weten als geen ander dat hun juf of meester het niet altijd makkelijk heeft. Leerling Thess Vandyke: “Wij willen dat er meer juffrouwen en meesters komen. Er moeten meer handen in de klas komen. Gewoon staken wilden we niet. Het is ook leuk voor ons om iets te doen.”

Ouders niet gijzelen

De Horizon wou de ouders niet gijzelen. Want bij een staking zouden zij een opvangplek voor hun kind moeten zoeken. Nochtans steunt de directeur ten volle de stakingseisen: Meer middelen, minder werkdruk, een herziening van het M-decreet en het pensioenvraagstuk zijn maar enkele daarvan. Nadine Vanwalleghem, directeur: “Ik stond al verschillende keren zelf in de klas om leerkrachten te vervangen. In de namiddag zit ik in het secretariaat omdat er niemand is. Ook in de kleuterklas is er te weinig ondersteuning van kinderverzorgsters."

In de rouw

In de VBS van Ingooigem was er dan weer een wetenschapsbattle. Een organisatie van de kinderen zelf, die de leerkrachten niet wilden verstoren. Ook in Tiegem was er gewoon les, maar iedereen kwam in het zwart naar school. Ze staakten dan wel niet, ze waren wel in rouw.