Herdenking voor verdronken Iraanse vluchteling

In Brugge is de dood van Nicknam Massoud herdacht. Zes maanden geleden haalde een Belgisch vissersvaartuig het levenloze lichaam van Nicknam Masoud uit het water voor de kust van Zeebrugge.

De Iraanse vluchteling werd eind augustus dood teruggevonden tussen de windmolens, 30 km ver in de Noordzee. De man van 47 had één zwemvlies aan zijn rechtervoet, twee jeansbroeken en een geïmproviseerd reddingsvest van vissersnet met plastic flessen. Zijn poging om het Kanaal over te steken en asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk liep noodlottig af.

Identiteit niet meteen bekend

Op 15 oktober 2019 vond een eenvoudige uitvaart van Nicknam Massoud plaats op de begraafplaats Blauwe Toren in Brugge. Zijn kinderen en vrienden waren niet aanwezig, want op het moment van de begrafenis was zijn identiteit nog niet bekend.

Vredesactie Brugge wil met deze herdenking de gedachte aan Nicknam Massoud levendig houden en ook de lakse aanpak van de overheid aanklagen. Ze deden volgens Vredesactie Brugge onvoldoende moeite om de identiteit van de vluchteling te achterhalen.

