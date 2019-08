Man sterft op zee bij poging om naar Engeland te zwemmen

In Zeebrugge is vorig weekend een man dood teruggevonden in zee in de buurt van het windmolenpark. Wellicht wou hij de oversteek maken naar Engeland maar is hij verdronken.

Het gaat om een Irakees van 48. Hij had nog een zwemvlies aan en rond zijn lichaam had hij lege plastic flessen gebonden met een visnet.

Volgens gouverneur Carl Decaluwé worden vluchtelingen steeds wanhopiger om in Engeland te geraken. "Heel dramatisch is dit. Wellicht is dit de eerste keer dat een transmigrant dood uit onze wateren gehaald wordt. Het is heel gevaarlijk om de oversteek te wagen."

Het slachtoffer werd vrijdagmiddag bijna 30 kilometer voor de kust van Zeebrugge aangetroffen. De man zou eerder al tevergeefs asiel aangevraagd hebben in Duitsland, schrijft Belga.

'Sinds enkele maanden proberen transmigranten steeds vaker in kleine bootjes het Kanaal over te steken. Meestal wordt vertrokken vanuit Noord-Frankrijk, waar de afstand tot de Engelse kust het kleinst is. Volgens het parket is de kans dan ook groot dat het slachtoffer vanuit het noorden van Frankrijk aan zijn fatale zwemtocht begon.'