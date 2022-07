Gynaecoloog in opspraak: "Dit lijkt wel een heksenjacht"

Een anonieme dertiger beschuldigt de arts er van zijn biologische vader te zijn, door begin de jaren tachtig zijn zaad te insemineren bij zijn moeder. Harde bewijzen zijn er niet, zolang de dokter geen DNA-onderzoek toestaat. De VZW donorkinderen, die opkomt voor de belangen van donorkinderen, dringt aan op een wettelijk kader dat de anonimiteit van spermadonoren opheft.

De geviseerde gynaecoloog stond van 1980 tot 2016 aan het roer van de materniteit in het Torhoutse Sint-Rembertziekenhuis. In Ter Zake beschuldigde een anonieme dertiger de gepensioneerde arts ervan, zijn biologische vader te zijn. En hij zou met zijn spermazaad nog méér moeders aan een kind geholpen hebben. Steph Raeymaekers, VZW Donorkinderen: "De teller staat op 4 voor die arts, nu als vermoedelijke biologische vader. Hij heeft nog geen DNA test gedaan. We hopen wel dat hij dat doet." Veel donorkinderen gaan op zoek naar hun biologische ouder. Dat kan ondermeer via commerciële dna-databanken. Al voor tachtig euro kan je met eigen DNA-materiaal een match opsporen met een spermadonor. "Het donorkind heeft de arts zelf in 2015 gecontacteerd. Hij heeft die alle tijd gegeven om de verantwoordelijkheid op te nemen. Hij heeft 7 jaar gehad om correct te handelen."

"Ik bevestig noch ontken"

Het parket heeft een onderzoek geopend tegen de arts, die intussen 70 is. Maar de kans is groot dat de feiten verjaard zijn. G.V. (70), gynaecoloog op rust: "“Ik bevestig, noch ontken de aantijgingen. Acht dagen geleden werd ik op mijn vakantie in Tenerife gecontacteerd door de VRT om mee te werken aan een reportage over fertiliteitsbehandeling. Het bleek om een klacht te gaan tegen mij. Over de zaak zelf geen ik geen commentaar, ik laat me bijstaan door ervaren advocaten. Dit lijkt op een heksenjacht."

Vroeger was er geen discussie en ook geen controle over de anonimiteit van spermadonoren. Iedereen, ook een arts, kon dus de biologische vader zijn. De Vzw donorkinderen dringt aan op een wettelijk kader dat komaf maakt met de anonimiteit van spermadonoren. Steph Raeymaekers, VZW Donorkinderen: "Iedereen heeft het recht om te weten waar hij vandaan komt. Dat fundamenteel recht staat ook in het kinderrechtenverdrag. Maar dat is niet van toepassing op donorkinderen. Dat is wel belangrijk voor wie het wil weten. Wij worden gediscrimineerd, we willen het kunnen weten, ook al wil niet iedereen dat."

Zes jaar gelden kwam de fertiliteitsarts uit Torhout ook al eens in opspraak. Hij werd toen veroordeeld voor onopzettelijke doding na een juridische procedureslag over het weghalen van een baarmoedertumor met dodelijke afloop.

