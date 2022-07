Schandaal met gynaecoloog: al verschillende mensen hebben zich gemeld

Ze stellen zich vragen bij de herkomst van hun donorkind.

AZ Delta wil hen voluit helpen en begeleiden. Dr. Luc Harlet, medisch directeur AZ Delta: "Moeders die een behandeling hebben ondergaan bij de betrokken gynaecoloog midden de jaren ’80 kunnen uiteraard een kopie krijgen van hun patiëntendossier. Ze hebben daar recht op. Dossiers worden minstens 30 jaar bewaard tot het laatste patiëntencontact. Dan gaan we samen zoeken en hun een individueel opvolgtraject voorstellen."

Stefan, het donorkind dat het nieuws bekend maakte, kwam zelf 4 donorkinderen op het spoor maar het zijn er vermoedelijk meer. "Ik denk niet dat het er heel veel zullen zijn. Ik spreek voor onze organisatie. Maar dat er nog gevallen zullen opduiken, daar ben ik zeker van. We begrijpen dat het nieuws bij vele mensen een grote impact heeft."

De gepensioneerde gynaecoloog (70) bevestigt noch ontkent de feiten. Zijn DNA zou wel het ultieme bewijs kunnen leveren. "Strikt gezien moet je dat inderdaad hebben voor een honderd procent formeel bewijs. Dat kunnen we niet eisen. Misschien kunnen anderen dat wel. Maar dat laat ik over aan het gerechtelijk onderzoek."

"Verwerpelijk en laakbaar"

De betrokken arts heeft wel nooit voor AZ Delta gewerkt. Het ziekenhuis van Torhout hoort pas sinds 2018 bij de ziekenhuisgroep. Toch wil AZ Delta samen met de vzw Donorkinderen een volledige opheldering van de zaak. "Het is deontologisch in elk geval niet correct. Het is verwerpelijk dat een arts zonder de wensouders hiervan te informeren z’n eigen zaad zou gebruikt hebben bij een donorinseminatie. Dat is laakbaar en niet correct. Ik denk persoonlijk niet dat het nu nog kan gebeuren. Fertiliteitsbehandelingen gebeuren actueel binnen zorgprogramma’s, zijn streng gereglementeerd, onderhevig aan erkenningsvoorwaarden en worden ook afgetoetst door het Agentschap zorg en gezondheid, of door het Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. "

Wie zelf betrokken is en vragen heeft over de zaak kan terecht bij integriteit@azdelta.be

