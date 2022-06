Gepensioneerde gynaecoloog gebruikte eigen sperma voor kunstmatige bevruchting

Dat ontdekte een donorkind na een zoektocht naar zijn biologische vader. Zijn verhaal brengt hij in Terzake op de VRT. AZ Delta, waar het ziekenhuis in Torhout inmiddels deel van uitmaakt, opent een contactpunt voor donorkinderen en ouders die met vragen zitten.

Vijf jaar geleden neemt het donorkind, die Stefan heet, contact op met een Donor Detective. Hij registreerde zich in een DNA-databank en begint een stamboomonderzoek. Na een gelijklopend onderzoek in Nederland bij een fertiliteitsarts blijkt dat die 81 donorkinderen heeft verwekt. Dat verhaal zette Stefan aan het denken en kwam de gynaecoloog van Torhout in beeld. In 2020 weet hij nauwe verwanten van de arts te overtuigen DNA af te staan. Die resultaten wijzen in de richting van de gynaecoloog, al bieden ze geen uitsluitsel. Dat kan enkel via een DNA-staal van de donor zelf. Vermoedelijk zijn er vier nazaten met de donorinseminatie van de arts. De inspecteur-arts heeft het dossier overgemaakt aan het parket en de Orde der Geneesheren.

Parket op de hoogte

Het parket is al op de hoogte, meldt het in een schriftelijke mededeling: "Daar is al een dossier van bij het parket van West-Vlaanderen. Het onderzoek loopt, maar voorlopig geven we geen verder commentaar."

Donorkinderen en ouders die met vragen zitten kunnen terecht bij integriteit@azdelta.be.