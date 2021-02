Gemeentebestuur: "Kom niet meer naar Knokke"

Knokke-Heist roept op om zondag niet meer naar de kustgemeente af te zakken. Vooral in het centrum van Knokke zelf is het net als zaterdag momenteel erg druk. Ook Nieuwpoort krijgt opvallend veel toeristen over de vloer.

Door het verbod op buitenlandse reizen kiezen heel wat mensen tijdens de krokusvakantie voor uitstappen in eigen land. De toeristische verhuurkantoren aan de kust noteren tot 30 procent meer boekingen dan in dezelfde periode in 2020. Tijdens dit valentijnweekend mogen de kusthotels zelfs rekenen op een bezettingsgraad van 80 procent.

Zaterdagnamiddag kleurde de online druktebarometer in het centrum van Knokke al een tijdje oranje, wat staat voor 'zeer druk'. Ook zondag is het opnieuw te druk in de winkelstraten en op de zeedijk in Knokke. Het gemeentebestuur vraagt daarom aan iedereen om momenteel weg te blijven uit Knokke-Heist. "Zo blijft het aangenaam en veilig voor de huidige bezoekers en inwoners", klinkt het. Op een rustiger moment blijven toeristen uiteraard wel welkom in Knokke-Heist.

'Gezellig' in Nieuwpoort

Op de meeste plaatsen aan de kust is het volgens de druktebarometer al het hele weekend rustig. Enkele zones kleuren lichtgroen, wat 'gezellig' betekent. Het gaat onder andere om Nieuwpoort-Bad. Hoewel het maar 'gezellig' is, is de krokusvakantie in Nieuwpoort zelden zo druk geweest.

De toeristische dienst van Nieuwpoort noteert een volledige hotelbezetting voor het valentijnweekend. Over de hele krokusvakantie verwacht men een gemiddelde stijging tot 30% in het aantal overnachtingen. De kuststad heeft dan ook een alternatief activiteitenprogramma voor de vakantie voorzien.

Je kunt de barometer op elk moment van de dag hier raadplegen.

Wetgeving

Om drukte te voorkomen geldt tijdens de krokusvakantie aan de kust opnieuw een mondmaskerplicht op de zeedijk in de bebouwde kom. Ook in alle publiek toegankelijke gebouwen, op markten en in containerparken is een mondmasker er verplicht.

Elke badstad heeft ook zijn eigen specificaties. Zo geldt in Oostende een mondmaskerplicht voor de volledige binnenstad, en is het dragen van een mondmasker in Knokke-Heist 24 uur op 24 verplicht in alle rode parkeerzones. Die zijn op het voetpad aangeduid met rode bolvormige stickers.

Bekijk ook