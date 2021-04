Brand kapel: kiezen tussen stutten of afbreken

In Heule is het afwachten of de kapel van het klooster wordt gestut of afgebroken. Gisteren zorgde een grote brand ervoor dat het gebouw zwaar beschadigd raakte, net als een deel van de slaapruimte van de kloostergemeenschap.

De school Spes Nostra bij het klooster is voorlopig dicht. Schoonmaakfirma's zijn volop bezig met opruimingswerken.

De Mellestraat In Heule is intussen afgesloten voor het verkeer. De gevel van de kapel van het klooster waar de grote brand woedde is niet meer stabiel. De raad van bestuur van de kloostergemeenschap moet over de toekomst beslissen. Heidi Denys, directeur Spes Nostra: "De zusters zijn daarover in overleg: stutten of afbreken. Als men kiest voor stuttingswerken, dan komen de zusters misschien terug. Dan betekent het dat het nog de moeite loont."

Geen kwaad opzet

Het parket heeft trouwens geen branddeskundige aangesteld. De oorzaak is nog niet bekend maar is accidenteel. Kwaad opzet wordt dus uitgesloten.

School blijft dicht

Intussen kunnen de leerlingen van de middelbare school Spes Nostra niet naar school, mogelijk de hele week niet. Op de site van het kleuter en het lager is een schoonmaakfirma aan de slag. Bedoeling is dat die morgen terug openen.

Bekijk ook: