Felle brand in klooster Heule

In Heule heeft vanmorgen een felle brand gewoed in het klooster van Spes Nostra. Niemand raakte gewond.

De felle brand in het klooster ontstond rond half zeven vanmorgen, rond de kapel. De vlammen sloegen metershoog door het dak. Alle kloosterzusters, de Zusters van Liefde, zijn geëvacueerd naar hun ander gebouw in de Steenstraat in Kortrijk, niemand raakte gewond. Ook enkele mensen in de buurt zijn uit hun huis gehaald. Een groot deel van het gebouw, ook de kapel, is verloren.

Bij het klooster is ook de school Spes Nostra. Die riep via Facebook haar leerlingen op om niet naar school te komen. Die blijft de hele dag gesloten. Op een klein deel na zou de school wel gespaard zijn.

Om 9u00 geblust, wel controle op stabiliteit nodig

De brand was rond 9u00, na 2,5 blussen, onder de controle. Jean-Pierre Demeestere, Luitenant brandweerzone Fluvia: “ We moeten alleen nog nablussen, alle gevaar naar uitbreiding is geweken. Hoe groot de schade is, weten we niet. Zo is er mogelijk instortingsgevaar. De stabiliteit van de gebouwen moet onderzocht worden door experts.” (zie interview onderaan dit artikel)

Oorzaak nog niet bekend

Volgens de brandweer is de brand mogelijk ontstaan in een zijgebouw, een trappenhal die het klooster met de kapel verbindt. “Toen wij ter plaatse kwamen, stond dat bijgebouw in brand. Door het droge houten dakgebinte kon het vuur zich snel verspreiden. Toch hadden wij het vuur snel onder controle, dankzij de inzet van drie hoogtewerkers. Een aanval langs binnen beneden was niet mogelijk, wegens te gevaarlijk. Maar we zijn er toch in geslaagd om de brand beperkt te houden tot de kapel, op de zoldering van het klooster na.”

Majoor Chris Deryckere vult aan: “Het moeilijkste voor ons was dat het gebouw helemaal ingesloten zit tussen andere gebouwen. De schade is groot. Bedragen kan ik er niet op kleven, maar de hele kapel is vernield, en ook de zolder van het klooster.” (zie interview onderaan dit artikel)

Brand in het klooster. Leerlingen blijven thuis of gaan naar evacuatieplaats. Geplaatst door Spes Nostra Heule op Maandag 19 april 2021