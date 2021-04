Brand Heule: geen asbest, kapel gestut

Na de brand in Spes Nostra in Heule is dan toch geen asbest gevonden in het dak van de kapel. De stad wil de site nu zo snel mogelijk opruimen.

Neergekomen roetdeeltjes kunnen asbest bevatten, en er was de vrees dat dat ook in Kortrijk het geval was. Een gespecialiseerde firma in asbestverwijdering stuurde een expert ter plaatse. Tijdens een rondgang met de brandweer is er uiteindelijk geen asbest gevonden.

Opruiming gestart

De stad is daarna snel begonnen met opruimingswerken. De 3 borstelwagens van Team Nette Stad veegden onder meer de omgeving Heulsekasteelstraat, Mellestraat, Steenstraat en Koffiestraat schoon. Het team werkt daarbij met water. Het openbaar domein moet zo snel mogelijk weer vrij zijn, zegt Kortrijk.

Kapel gestut

"Een stabiliteitsfirma onderzoekt momenteel de toestand van de kapel. Het dak is helemaal weggebrand, wat maakt dat de muren niet langer stabiel zijn," zegt Kortrijk. "Beide gevels moeten gestut worden. Zeker langs de kant Mellestraat is er instortingsgevaar. De politie zal daarom in overleg met de stabiliteitsdeskundige een perimeter uitbouwen rond de kapel waarbinnen de toegang verboden blijft tijdens deze stuttingswerken.

