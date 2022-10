Barco mag windmolen plaatsen

De Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco plant een windturbine van 180 meter op haar campus op 't Hoge. "We zijn erg blij. We hadden een ijzersterk dossier. Windenergie helpt in de strijd tegen klimaatopwarming. Bovendien zorgt dit project ervoor dat we minder afhankelijk zijn van dure buitenlandse energie. Twee uitdagingen die vandaag hoog op de agenda staan", klinkt het bij Barco.

Een actiecomité uit de buurt diende bezwaarschriften in. Volgens hen past die niet in het weidse landschap. Ze vrezen slagschaduw, lawaaihinder en waardevermindering van hun woning. De stad Kortrijk onthield zich van advies aan de provincie. Die kent nu dus een vergunning toe. De buurtbewoners gaan in beroep.

Lees ook: