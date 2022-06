Barco wil windturbine plaatsen op site in Kortrijk

"Windenergie helpt in de strijd tegen klimaatopwarming. Bovendien zorgt dit project ervoor dat we minder afhankelijk zijn van dure buitenlandse energie. Twee uitdagingen die vandaag hoog op de agenda staan", klinkt het bij Barco.

"Geschikte locatie"

Barco diende een vergunningsaanvraag in voor de bouw van één windturbine aan de kant van de Manpadstraat. "Ongeacht de windrichting zullen de wieken altijd boven ons bedrijfsterrein draaien. Volgens een studiebureau is deze locatie geschikt: het is een industriegebied, windrijk, er is vlotte aansluituiting mogelijk op het elektriciteitsnet, er is geen hinder voor het luchtvaartverkeer en het is de optimale plek voor energetische maximalisatie op het Benelux- en Kennedypark."

3000 gezinnen

Het hoogste punt waarbij een wiek rechtop staat, wordt 180 meter. "Zo’n windturbine is tegenwoordig de norm op land. We mikken op 11.290 MWh/jaar aan elektriciteitsproductie. Dat komt overeen met het energieverbruik van ruim 3.225 gezinnen of een besparing in CO2-uitstoot gelijk aan een compensatie van 233 ha bosoppervlak."

Het bedrijf werkt voor dit project samen met de coöperatie Vlaskracht. In juni loopt het openbaar onderzoek. Een beslissing over de aanvraag wordt verwacht in september.