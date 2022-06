Windmolen Barco krijgt tegenwind

De Kortrijkse beeldvormingsspecialist Barco plant een windturbine van 180 meter op haar campus op 't Hoge. Vorige week gaf het bedrijf een infosessie voor omwonenden en andere bedrijven uit de buurt. Volgens een studiebureau is deze locatie geschikt: het is een industriegebied, windrijk, er is vlotte aansluituiting mogelijk op het elektriciteitsnet, er is geen hinder voor het luchtvaartverkeer en het is de optimale plek voor energetische maximalisatie op het Benelux- en Kennedypark." (lees verder onder de foto)

Maar de buurt reageert dus minder enthousiast. Ze vrezen lawaaihinder, slagschaduw en een waardevermindering van hun woningen. Ze zullen tegen 29 juni zo veel mogelijk bezwaarschriften indienen bij de stad. Die moet dan advies geven aan de provincie, die uiteindelijk moet beslissen of ze een vergunning toekent.

