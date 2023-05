Assisen: "Steven M. had moeten weten wat gevolgen waren"

De burgerlijke partij wijst op de eerste veroordeling van M. voor geweld, al in 1997. "Wat volgt is een slagveld van jarenlang partnergeweld, 25 jaar lang heeft hij slachtoffer na slachtoffer gemaakt. Partner na partner heeft hij in elkaar geslagen."

Zowat alle ex-partners omschreven de beschuldigde als een leugenaar, een manipulator en een agressieveling. "Zelfs bij zijn familie is dat de teneur. Zelfs zij konden geen positief woord over hun lippen krijgen. Ik denk dat dat bijzonder veelzeggend is."

Schril contrast

Die voorgeschiedenis van de beschuldigde staat volgens de burgerlijke partijen in schril contrast met Gerdy Delannoy, die tot zijn 52ste thuis woonde. Iedereen omschreef hem als sociale, te brave kerel. "Als iedereen van ons een beetje Gerdy zou hebben, de wereld zou er totaal anders uitzien", werd de postbode van Kachtem geciteerd.

Volgens meester Schellinck werd het slachtoffer door de beschuldigde bewust geïsoleerd van zijn familie, onder andere door te verhuizen naar Ingelmunster. Het is voor de burgerlijke partijen ook ongeloofwaardig dat Gerdy als eerste een duw zou uitgedeeld hebben.

"Had dit moeten weten"

Over het oogmerk tot doden bestaat voor de burgerlijke partijen niet de minste twijfel. "Hij geeft zelf aan dat hij hem volledig kapot heeft gemaakt. Minutenlang die keel dichtgeknepen. Geslagen en gestampt, onder meer op het hoofd." Bij de feiten liep Gerdy Delannoy onder andere een schedelbreuk en meerdere ribbreuken op. "Iemand die zo'n geweld gebruikt, aanvaardt dat het slachtoffer kan overlijden of had dat minstens moeten weten."

