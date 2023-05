Volksjury uitgeloot op proces over moord in Ingelmunster

Het slachtoffer werd eind februari 2020 in hun woning in Ingelmunster met harde slagen en schoppen om het leven gebracht.

De beschuldigde verwittigde in de nacht van 27 op 28 februari 2020 zelf de hulpdiensten. Naar eigen zeggen had hij na een wandeling met de hond het lichaam van zijn vriend in de gang gevonden. M. suggereerde dat Delannoy mogelijk gevallen was, maar er bleek duidelijk meer aan de hand te zijn. De wetsdokter stelde vast dat het slachtoffer meerdere rake klappen en stampen tegen zijn hoofd en zijn borstkas had gekregen. Bovendien wezen bepaalde sporen in de richting van wurging.

Tijdens zijn eerste verhoor ontkende Steven M. elke betrokkenheid bij het overlijden van zijn vriend. De volgende dag gaf de beschuldigde bij de onderzoeksrechter echter al toe dat hij tijdens een hoogoplopende ruzie geweld had gebruikt. Volgens de veertiger sloegen zijn stoppen door toen zijn partner hem duwde, maar de precieze aanleiding van dat conflict blijft onduidelijk. Tijdens het onderzoek verwees M. bijvoorbeeld naar contacten die Delannoy met een escort zou gehad hebben. In de weken voor de feiten hadden de toekomstige echtgenoten ook geregeld ruzie over financiële kwesties en over een ongeval dat de beschuldigde met de wagen van het slachtoffer veroorzaakte. Het staat ook vast dat beide betrokkenen tijdens de fatale nacht zwaar onder invloed van alcohol en medicatie waren.

Levenslang

Op zijn assisenproces zal Steven M. verdedigd worden door meester Filip De Reuse en meester Floor Ameye. De nabestaanden van Gerdy Delannoy worden bijgestaan door meesters Jef Vermassen, Stephen Schellinck en Emeline Vanhooren. Michel Van de Werf van het Gentse parket-generaal neemt de rol van openbaar aanklager op zich.

Het proces gaat op vrijdagochtend 19 mei echt van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging. Daarna zal de beschuldigde verhoord worden door voorzitter Willem De Pauw. Vervolgens zal al gestart worden met de eerste getuigenverhoren. In totaal zullen 61 getuigen gehoord worden. De uitspraak wordt ten vroegste op donderdag 25 mei verwacht. Voor moord riskeert Steven M. levenslange opsluiting.

Bekijk ook