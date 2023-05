Assisen: Ex-partners getuigen over gewelddadige Steven M.

De getuigenissen van de ex-partners van de beschuldigde stonden cruciaal op de vierde dag van het assisenproces over de moord op Gerdy Delannoy (53). Vanmorgen starten de pleidooien in de zaak.

Meerdere getuigen benadrukten de gewelddadige kant van Steven M. (46), die ondertussen opnieuw een relatie aanknoopte met een ex-vriend. Het slachtoffer werd op 28 februari 2020 in Ingelmunster met harde klappen en stampen van het leven beroofd.

Vernietigend beeld

Een handvol ex-partners schetste woensdag een vernietigend beeld van de beschuldigde. Zo werd Steven S. tijdens een driehoeksrelatie twee keer in het ziekenhuis geslagen. Een andere ex-partner werd dan weer onder andere in zijn kaak gebeten. Bovendien werd M. in 2014 al tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel veroordeeld voor partnergeweld.

"Gelukkig had ik zoveel kracht toen hij mij trachtte te wurgen, of ik had hier niet meer gestaan vandaag", verklaarde de man in kwestie. Volgens de getuigen pleegde M. die feiten steeds onder invloed van alcohol.

Opvallend genoeg begon de beschuldigde vanuit de gevangenis toch opnieuw een relatie met een ex-vriend. Andy D. stapte indertijd naar de politie voor slagen en doodsbedreigingen, maar ontkende op de zitting dat M. ooit geweld tegen hem gebruikte. De getuige beweerde ook dat de andere ex-partners in de getuigenkamer hadden afgesproken wat ze zouden zeggen over de beschuldigde.

Goed gedrag in gevangenis

Ten slotte kwam ook het goede gedrag van M. in de gevangenis aan bod. Een psychologe verklaarde dat de beschuldigde zich vrijwillig laat begeleiden om aan zichzelf te werken. Daarnaast vervult hij een vertrouwensfunctie op de drugsvrije afdeling.

Met zijn beperkte inkomen is hij al begonnen met het betalen van de burgerlijke partijen. Vanochtend starten de pleidooien over de schuldvraag.