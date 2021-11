Assisen: Speurders focussen op wisselende verklaringen van Ramzes

Meerdere klanten van Pascal Bauwens (40) verklaarden aan de lokale politie dat een Oostblokker na hun bezoekje als enige achterbleef in de woning van het slachtoffer. Eén van de druggebruikers hoorde zelf rond in het milieu en verwittigde de speurders dat het om een zekere 'Ramses' zou gaan. Op basis van telefonieonderzoek kon uiteindelijk Ramzes T. aan de zaak gelinkt worden.

In een eerste verhoor beweerde de beschuldigde dat Pascal Bauwens nog leefde toen hij die nacht naar huis vertrok. Camera's met nummerplaatherkenning bewezen echter dat zijn tijdsgebruik niet klopte. Bovendien had T. aan zijn partner en aan twee vrienden een heel ander verhaal verteld. Vanop het toilet zou de beschuldigde gehoord hebben hoe het slachtoffer werd geslagen.

Drugs, geld en klauwhamers verdwenen

Commissaris Martin Laporte vatte de wisselende verklaringen van de beschuldigde samen in niet minder dan 31 opmerkelijke vaststellingen. Het ging onder andere over een vreemde passage in Moeskroen. T. reed enkele uren na de feiten naar de autokeuring en kwam terug met een zakje waspoeder. Het is onduidelijk waarom hij niet gewoon in Roeselare naar de keuring ging. Ook over wat hij precies hoorde vanop het toilet, vertelde de Tsjetsjeen uiteenlopende dingen. "De ene keer had hij niets gehoord. Dan werd er weer Nederlands gesproken. Of Arabisch." Een reconstructie wees ook uit dat T. vanuit het toilet alles goed moest kunnen horen. Daarnaast werd bijvoorbeeld ook opgemerkt dat de drugs, het geld, de klauwhamers, de gsm en de sleutels van het slachtoffer nooit werden teruggevonden.

Volgens de speurders zou er zelfs een poging geweest zijn om een getuige om te kopen. "Een ex van Pascal Bauwens werd benaderd om een valse verklaring af te leggen, zodat hij zou kunnen vrijkomen." Tijdens het onderzoek werd T. uiteraard ook regelmatig geconfronteerd met zijn wisselende verklaringen. "Als hij zich vastrijdt in een antwoord, verwijst hij naar verkeerde vertalingen door de tolk."

T. uit zijn ergernis

Tijdens de uiteenzetting van de politiemensen kon T. zijn ergernis moeilijk onder stoelen of banken steken. Meester Filip De Reuse, advocaat van een dochter van het slachtoffer, schoot in de lach toen de verdediging op een bepaald moment net kon voorkomen dat de beschuldigde het woord nam. "Waarom die demonstratieve lach? Ben ik een clown? Het is geen grap hier", snauwde T. onmiddellijk naar meester De Reuse. Op het einde van hun getuigenis uitte de beschuldigde ook rechtstreeks zijn ongenoegen in hun richting.

Ten slotte suggereerde de verdediging dat naar andere mogelijke verdachten te weinig onderzoek werd gevoerd. Zo was Bauwens volgens meerdere getuigen bang van een zekere P.B., die slechts een keer verhoord werd. Meester Kris Vincke merkte op dat anderzijds niemand ooit verklaarde dat het slachtoffer bang was van zijn cliënt. "Maar die gasten kenden hem niet. Hij was eigenlijk niet gekend in de drugsscene in Kortrijk", reageerde hoofdinspecteur Steven Vandesompele. Eerder gaf een deskundige van het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) al toelichting bij het gevoerde DNA-onderzoek. Daaruit bleek dat in de woning en op het lichaam van het slachtoffer geen DNA van de beschuldigde werd aangetroffen. Nochtans zou Pascal Bauwens na de fatale klappen nog verplaatst zijn door de dader.

Bebloede ontsmettingsdoekjes

Op een vuilniszak in de keuken vonden de speurders enkele bebloede ontsmettingsdoekjes. "We hebben een positief resultaat op de aanwezigheid van menselijk bloed. En die geven het enkelvoudig profiel van een niet-geïdentificeerde vrouw", aldus Charlotte Aelbrecht. Hetzelfde DNA-profiel werd ook ontdekt in een bloedvlek tussen twee lavabo's. Op twee sigarettenpeuken werd dan weer het DNA-profiel van een onbekende man aangetroffen. Ten slotte was er ook aandacht voor een mengprofiel op de slip van het slachtoffer. Bauwens zou immers zijn voorraad drugs in zijn onderbroek bewaard hebben, al werden geen drugs aangetroffen. Ook aan dat mengprofiel heeft Ramzes T. zeker niet bijgedragen.

In de bloedstalen van het slachtoffer werden sporen van cannabis, xtc, amfetamine, cocaïne en heroïne aangetroffen. Toxicologie Sarah Wille stelde geen abnormale hoeveelheden vast. "Deze concentraties wijzen eigenlijk op wat wij therapeutische concentraties noemen. De gebruiker heeft de gewenste effecten van de middelen." Alle drugs zouden in de uren voor het overlijden gebruikt zijn.

Vanmorgen komen de wetsdokters, de gerechtspsychiaters en de onderzoeksrechter aan het woord.

