Assisen: Pascal werd doodgeslagen in de zetel

Uit de bloedspatten is gebleken dat Pascal Bauwens (40) wellicht in zijn zetel zat toen hij drie harde slagen tegen het hoofd kreeg. Het slachtoffer werd twee dagen later op de grond dood aangetroffen.

De feiten dateren van 2 februari 2018. Ook de spullen van verdachte Ramzes T. werden op bloedsporen onderzocht. Op bepaalde kledingstukken vonden de onderzoekers beperkte bloedvlekken, maar van spatten was geen sprake. Ook op zijn schoenen en in de wagen die hij gebruikte, werd geen bloed aangetroffen.

Er gebeurde ook een analyse van de laptop van de beschuldigde. Als de politie op een link klikte, kwam ze uit op de website van het Russisch consulaat in Antwerpen. De gegevens waren ingevuld voor de aanvraag van een nieuw paspoort.

Ramzes T. blijft erbij dat hij op het toilet zat toen de bevriende dealer op 31 januari 2018 in Kortrijk van het leven werd beroofd. De Tsjetsjeense Izegemnaar zou een ruzie gehoord hebben met mensen van Arabische origine. "Ik heb gesprekken gehoord, maar weet niet waarover. Ik ben wel zeker dat één van die bezoekers een accent had." De Tsjetsjeen omschreef het als een Arabisch accent. Een vechtpartij zou hij niet gehoord hebben, maar het leek wel op een ruzie. "Toen ik uit het toilet kwam, zag ik dat Pascal op de vloer lag. Ik heb het deken vanop zijn hoofd opgeheven. Dat was een verschrikkelijk beeld. Hij ademde nog zwaar toen ik vertrok."

Tegenstrijdigheden

Voorzitter Willem De Pauw confronteerde de beschuldigde met enkele tegenstrijdigheden in zijn verhaal. Zo vertelde T. in zijn eerste verhoren dat Pascal Bauwens nog springlevend was toen hij vertrok. "Ik wilde niet dat de informatie over mijn drugsleven en dubbele gezinsleven naar buiten zou komen. Ik dacht dat ze de echte crimineel vroeg of laat zo ook wel gingen vinden. Nu begrijp ik dat dat dom was van mij." De voorzitter merkte ook op dat de beschuldigde gewoon de hulpdiensten of de vader van het slachtoffer had kunnen verwittigen. "Ik was in shock en heb daar niet aan gedacht. Ik had maar één wens: zo snel mogelijk weg zijn van daar."

Het is ook opvallend dat Ramzes T. zou beslist hebben om op het toilet drugs te gebruiken, terwijl dat ook gewoon in de zetel of aan tafel kon. "Dat was inderdaad oncomfortabel, maar dat is de gierigheid van de drugsverslaafde. Ik wilde met niemand delen." Ten slotte stelde de beschuldigde nog dat het slachtoffer absoluut geen vechtersbaas was. "Als iemand bij hem zou komen om drugs af te nemen, zou hij het gewoon geven."

