Asielcentrum Poelkapelle breidt tijdelijk uit

Het asielcentrum in Langemark-Poelkapelle kan vanaf september tijdelijk 300 mensen opvangen in plaats van 250. Dat gebeurt na overleg tussen het gemeentebestuur en fedasil. Het gaat om tijdelijke opvangplaatsen.

Eerder deze maand kwam de vraag tot een grotere uitbreiding van het asielcentrum. Van 220 tot 350 plaatsen. Vrijdagmorgen vond er een overleg plaats tussen fedasil en de burgemeester Lieven Van Belleghem (CD&V). Die laatste herhaalde het standpunt van het schepencollege, dat zich kant tegen een dergelijke uitbreiding. In 2015 - in volle migratiecrisis - was er al een tijdelijke uitbreiding van het centrum tot 330 plaatsen. Die uitbreiding kwam er toen door containers bij te plaatsen.

Tussenoplossing

Fedasil benadrukt dat het gaat om een tijdelijke uitbreiding en hoeft daarvoor (als die niet langer duurt dan vier maanden in een jaar) in principe geen akkoord te krijgen van het gemeentebestuur. Maar nu is er dus toch overleg gepleegd. Met als resultaat dat er vanaf september niet meer dan 72 extra plâatsen kunnen komen (en geen 132). Zo zullen er maximaal 300 opvangplaatsen komen, wat minder is dan in 2015.

Ook werd met Fedasil het akkoord bereikt dat ze zullen instaan voor waterzuivering bij de extra containers zodat ze voldoen aan de milieuwetgeving. Volgens de directeur is een capaciteit van 300 voor hen haalbaar om goed te begeleiden en zal de overlast buiten het centrum beperkt houden.

Fedasil werd op de hoogte gesteld dat er door het schepencollege geen goedkeuring zal komen voor permanente verhoging van het aantal bewoners. Dit werd door Fedasil aanvaard. Volgens Fedasil wordt er een versnelde uitstroom verwacht, en kan zo het plaatsgebrek worden weggewerkt, zodat de containers achteraf kunnen worden verwijderd.