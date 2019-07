Gemeente tegen uitbreiding asielcentrum Poelkapelle

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle heeft vrijdag een brief gestuurd naar het hoofdkantoor van Fedasil naar aanleiding van een mogelijke uitbreiding van het opvangcentrum in Poelkapelle.

"Met verbazing vernamen we maandag het onrustwekkende nieuws", zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). "Amper een paar dagen later zouden er al extra wooncontainers ter plaatse zijn. Wij zijn nochtans tegen een verdere uitbreiding. Het asielcentrum biedt nu opvang aan 250 bewoners, wat al meer is dan de toegelaten capaciteit."

Het centrum zou vanaf september 2019 uitbreiden met 132 bewoners. Vorig jaar weigerde het schepencollege al een vergunning voor uitbreiding. De druk om bijkomende huisvesting te voorzien is duidelijk afgenomen, getuige de sluiting van andere Vlaamse opvangcentra. "Er kunnen dan ook vragen gesteld worden bij een uitbreiding in een gehucht, dat nauwelijks meer inwoners heeft dan centrumbewoners. Onze gemeente heeft al meer dan genoeg inspanningen gedaan in het solidair opvangen van vluchtelingen. De spanningen in de nabijgelegen dorpen stijgen met het aantal op te vangen bewoners. We kregen meerdere klachten over de aanwezigheid en het gedrag van centrumbewoners op het openbaar vervoer. De tolerantiedrempel van de inwoners is stilaan bereikt."

Gepaste maatregelen

Fedasil verwijst naar een besluit van de Vlaamse Regering, waarbij handelingen zonder vergunning mogelijk zijn als een maximale duur van 4 periodes van 30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar niet zijn overschreden. "Hun stelling dat bewoners binnen de 4 maanden het centrum opnieuw zouden verlaten, is nauwelijks geloofwaardig."

De burgervader wijst ook naar de bijkomende impact op de gemeentelijke diensten en de behandeling van afvalwater in het centrum. "Het afvalwater wordt opgevangen in een septische put, die niet volstaat om afvalwater van een aanvaardbare kwaliteit te lozen. Ook de voorzieningen voor ontspanning in het centrum zijn ondermaats. Als Fedasil haar voornemen tot uitbreiding voortzet, zullen we gepaste maatregelen nemen."