Coalitiepartner N-VA voelt zich buiten spel gezet door CD&V. N-VA is tegen de uitbreiding van het opvangcentrum en is dan ook niet te spreken over het overleg tussen de burgemeester en Fedasil. N-VA spreekt van een vertrouwensbreuk in de meerderheid. De burgemeester zelf zegt dat er absoluut geen sprake is van een vertrouwensbreuk. Eerder van een meningsverschil in dit ene dossier.

Lees ook: