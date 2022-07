Al twaalf meldingen na getuigenis donorkind over Torhoutse gynaecoloog

Tot nu toe zijn er bij het contactpunt integriteit van AZ Delta 12 meldingen binnengekomen na de getuigenis van een donorkind vorige week donderdag in Ter Zake.

Het donorkind kwam er achter dat de gynaecoloog er in het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout in de jaren 80 z'n moeder bevruchtte met z'n eigen sperma.

Na de getuigenis heeft AZ Delta samen met vzw donorkinderen een contactpunt geopend. Volgens de getuige zijn er al vier donorkinderen die vermoedelijk met het sperma van de gynaecoloog zijn verwekt. Mogelijk zijn er nog meer. AZ Delta wil met alle mensen die zich hebben gemeld een persoonlijk traject opzetten om klaarheid te scheppen. Ook een DNA-onderzoek is daarbij mogelijk.

