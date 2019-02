Bij aardappelbedrijf Agristo in Wielsbeke is de bouw van een hoogbouwtoren volop bezig. Het bedrijf met hoofdzetel in Harelbeke investeert 20 miljoen in het nieuwe gebouw.

De nieuwe fabriek in Wielsbeke is nog maar sedert december 2017 in gebruik. Uitbreiden op de bestaande site in Hulste bij Harelbeke kon niet en dus bouwde Agristo een nieuwe fabriek voor de verwerking van frietjes. Dat meldt Made in West-Vlaanderen.

