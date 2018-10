O’de Lys is nieuw bier met Leiewater

Er komt een uniek, nieuw biertje op de markt. O’de Lys, zo is de naam, en het is gebrouwen met water uit de Leie. Let wel: met gezuiverd water uit de Leie, van bij aardappelverwerkend bedrijf Agristo uit Wielsbeke.

Het biertje moet ons doen nadenken over de schaarste van het water, na de extreme droogte van vorige zomer. Smaak je ook een beetje de Leie daarin? Absoluut niet. Het is gebrouwen met gezuiverd Leie-water maar uiteindelijk is dat voor een deel smaakbepalend maar niet overheersend.

Geert Toye (Brouwerij Toye): “Ik was heel verrast en ook heel nieuwsgierig om met dit water eens een bier te brouwen. Het is ook zo dat de problematiek van waterschaarste voor mij als brouwer in de toekomst een probleem kan vormen. En dan kan dit een mooi voorbeeld zijn: bier brouwen met water heel dicht uit de buurt.”