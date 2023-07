300 mensen vormen menselijke ketting voor project 'de Waaikraal'

In Oostende bij Theater aan Zee hebben zo'n 300 mensen een ketting gevormd om zeewater naar het Leopoldpark de dragen. Het park wordt namelijk omgedoopt tot de Wonderwaai en zal een ideale plek vormen voor kinderen en families.

Een fenomenaal zicht was het zaterdag op het strand van Oostende: 300 uitgeregende deelnemers vormden een menselijke ketting tot aan het Kursaal. De bedoeling was om een 100-tal bekers zeewater tot aan het Leopoldspark te brengen. Onder hen was ook burgemeester van Oostende Bart Tommelein aanwezig. Hij ving een mossel uit het water.

Nieuwe familiepark met symboliek

Eenmaal het zeewater aan het park was gebracht, werd het gemengd met het bronwater in de grot. Daar zit ook een bepaalde symboliek achter volgens artistiek leider Cindy Godefroi: "Ik wou graag de WonderWaai, dus het nieuwe familiepark openen en de zee daar op een of andere manier bijhalen."

De kinderen ijverden bovendien zelf om het park aan hen voor te behouden. Volgens de jonge garde hebben de grote mensen al genoeg en kunnen ze zo zelf ook meer voorstellingen bekijken. Het Theater aan Zee duurt nog tot en met 5 augustus.

