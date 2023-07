Theater aan Zee van start met 80 procent verkochte tickets

In Oostende is gisteravond Theater aan Zee van start geaan. Bij de start van het theaterfestival is 80 procent van de tickets verkocht. De opening werd om 19.30 uur gevierd in Kursaal Oostende.

De 26ste editie van het podiumkunstenfestival staat onder de artistieke leiding van Cindy Godefroi & Jozefien Mombaerts. Zij kozen als centraal thema voor 'RAAK ME. Bemin en Betoog'. Daarmee willen zel het gevoel centraal stellen. "We willen met het festival mensen raken. Dat is waarom de vele artiesten hier theater maken. We vinden ook dat gevoelloosheid de grootste vijand is van mensen. We hebben ook nood aan meer liefde", zegt Mombaerts.

Die boodschap valt duidelijk in de smaak, want al tachtig procent van de tickets zijn verkocht. "De ticketverkoop is als een stormloop begonnen, maar er zijn zeker nog heel wat voorstelling waar tickets voor beschikbaar zijn", klinkt het bij de organisatie. Tot en met zaterdag 5 augustus zijn er meer dan 500 voorstellingen op 40 locaties in de stad.

Premières

Verschillende gezelschappen stellen hun voorstellingen in première voor op het festival. Zo spelen Mokhallad Rasem en Charlotte Vandermeersch van Theater Malpertuis 'Gelukzoekers' voor het eerst op dinsdag 1 augustus om 20 uur. Ook de voorstelling SERDI van Serdi Faki Alici en NTGent gaat in première, op donderdag 27 juli om 19.30 uur.

Dit jaar kiest TAZ ervoor om geen programmabrochure uit te brengen. "Om de overgang toch iets zachter te maken voor het publiek, kan je ons TAZ-kompas terugvinden op verschillende plekken in Oostende en Vlaanderen. Hierin kan je het programmaschema raadplegen, net als de praktische informatie", klinkt het. Op de nieuwe website Theateraanzee.be is alle informatie uitgebreid terug te vinden. Ook tickets zijn via de site beschikbaar.