Ook West-Vlamingen aan het werk op Theater aan Zee

Op het programma van Theater aan Zee in Oostende staan ook heel wat West-Vlamingen. Zowel gevestigde waarden als aankomend talent. De Torhoutse regisseur Miet Warlop brengt er haar internationaal bejubelde voorstelling One Song.

One Song gaat over verdriet en rouw, een thema dat ons allemaal verbindt. "Ik denk dat mijn hoofddoel was om een arm uit te steken naar het publiek om samen rouw te integreren. Dat iedereen verbonden is", vertelt theatermaker Miet Warlop.

Thuismatch

Het schouwspel werd lovend onthaald op het festival van Avignon. Warlop, die afkomstig is uit Torhout, is ontzettend blij dat de voorstelling nu twee avonden in het Kursaal speelt. Een soort thuismatch. "Ik vind het altijd super tof om te spelen in Oostende en ook in Torhout omdat dat wel een extra verbinding is natuurlijk."

Ze is ondertussen een vaste waarde, maar alles begon jaren geleden met een prijs op Theater aan Zee. "Dat heeft wel iets betekend omdat je zo makkelijker vooruit raakt. TAZ heeft al mijn werkt getoond sindsdien."

Pornogenre

Voor Laurens Aneca uit Leffinge waren het spannende dagen. Gisteren ging zijn voorstelling Candide in première. Vorig jaar won Laurens een beurs op TAZ. Zo kon hij een technicus betalen. "Ik heb ook een residentie gekregen in Oostende. Dat is wel belangrijk, want het is niet altijd makkelijk om als jonge maker residentieplekken te vinden", zegt Aneca.

Zijn voorstelling Candide, naar het boek van Voltaire, gaat over een pornogenre waarin volwassenen zich voordoen als minderjarigen. Een succes op het internet. De makers willen niet oordelen maar vragen oproepen. "We hebben een interessant interview gezien van een pornoperformer die zegt: 'ik moet er zo jong mogelijk uitzien, want dat brengt op'."

TAZ loopt nog tot en met volgende week zaterdag.