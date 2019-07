Het probleem met het drinkwater in de Beversesteenweg in Roeselare is vorige week woensdag opgedoken. De Watergroep deelde toen water uit. Ook in de brandweerkazerne in de Koning Albert-I-laan blijft er water beschikbaar. De oorzaak van vervuiling is wel nog steeds niet achterhaald. Hoe lang de problemen nog zullen aanhouden, is voorlopig niet duidelijk.

