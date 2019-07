Kookadvies voor Roeselaars drinkwater

De 250 Roeselaarse gezinnen die het sinds afgelopen woensdag zonder drinkbaar leidingwater moeten stellen, kunnen opnieuw opgelucht ademhalen. De kwaliteit van het leidingwater is na grondige spoelacties sterk verbeterd en is opnieuw drinkbaar als het gekookt wordt.

De Watergroep kondigde gisteren aan dat het leidingwater in een deel van de Beversesteenweg, de Rozendaalstraat en een deel van de Koning Leopold III-laan in Roeselare niet langer ondrinkbaar is. Na een aantal spoelingen is de kwaliteit van het water al een stuk beter.

Kookadvies

Toch moeten de bewoners nog hun voorzorgen nemen wanneer ze het water willen gebruiken. Zo geldt er in een aantal gevallen een kookadvies van vijf minuten. Drinken van het water, tanden poetsen, eten bereiden, drank bereiden (soep, thee, koffie...) of het reinigen van wonden kan, maar dan moet het water zeker vijf minuten gekookt worden.

Douchen, toiletten doorspoelen, poetsen of afwassen kan wel zonder het water eerst te koken.

