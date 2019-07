Het is tropisch warm, maar zo'n 250 gezinnen in Roeselare kunnen geen kraantjeswater drinken. De Watergroep heeft vastgesteld dat het leidingwater niet aan alle drinkwaternormen voldoet.

De bewoners van de Beversteenweg en zijstraten hebben een brief van De Watergroep in de bus gekregen met de waarschuwing dat het water niet aan de normen van drinkwater voldoet. Wassen mag nog wel, maar drinken of tanden poetsen niet. Het water heeft een vreemde geur en kleur. De Watergroep heeft stalen genomen en komt morgen met resultaten. Ondertussen wordt nooddrinkwater uitgedeeld aan de getroffen bewoners.