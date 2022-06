1.529 bezwaarschriften tegen windmolens in Bossuit en Moen

Eneco en Vlaskracht willen de windmolens op de grens van Moen en Bossuit plaatsen: in elke gemeente één. Het voorstel botst op ongenoegen in de buurt. 1.529 mensen hebben een bezwaar ingediend. Die gaan vandaag naar het gemeentehuis.

De vorige aanvraag van het energiebedrijf om zes windmolens te bouwen in dezelfde omgeving werd geweigerd. Maar dan kwam er een nieuwe poging voor twee windmolens. De ene in Moen, de andere op grondgebied Avelgem. Maar ook daar komt protest tegen.

Zwevegem heeft het vooral moeilijk met de inplanting van de windmolens in open ruimte. "Die open ruimte is heel schaars in Vlaanderen. We zijn een van de weinige gemeenten die dat heeft, en we houden ons eraan", zei burgemeester Marc Doutreluigne twee weken geleden nog.

