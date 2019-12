Windmolens in Avelgem en Zwevegem komen er niet

De zes windmolens in Avelgem en Zwevegem komen er niet. Dat heeft de bevoegde minister Zuhal Demir beslist. Eerder waren er al een aantal ongunstige adviezen rond de aanvraag van Electrabel en Eneco in het landbouwgebied.

Tijdens het openbaar onderzoek overhandigden inwoners ook ruim 800 handtekeningen tegen de bouw van de turbines. Ze wezen op de nabijheid van huizen en de aantasting van het landschap. Verder gaven de gemeentes Zwevegem, Avelgem en het agentschap natuur en Bos een negatief advies, net zoals recent nog de omgevingsvergunningscommissie. De minister wijst in haar beslissing op de hinder voor mens en milieu en op de externe veiligheid. In Zwevegem en Avelgem is de opluchting groot.

