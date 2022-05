Inwoners protesteren tegen windmolens in Moen

Meer dan 700 mensen uit Moen, bij Zwevegem, hebben zich al aangesloten bij de actiegroep die zich verzet tegen de bouw van twee windmolens in open ruimte. Zij dienen dan ook bezwaarschriften in bij de provincie, die de omgevingsvergunning moet toekennen.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 4 juni en gisteravond kregen de inwoners toelichting op een bijeenkomst, die de gemeente Zwevegem organiseerde. Daar blijkt dat er nog altijd veel protest is tegen de bouw van twee windmolens in de omgeving van het kanaal Bossuit- Kortrijk.

Magda Cappelle woont vlakbij de plaats waar een windmolen op de kaart getekend staat. "Voor ons kan dat niet slechter gesitueerd zijn, in het zuiden en zuidwesten, heel dicht op een stilteplekje in Moen", vertelt ze.

Eerdere weigering

De vorige aanvraag van het energiebedrijf om zes windmolens te bouwen in dezelfde omgeving werd geweigerd. En dus nu komt er een nieuwe poging voor twee windmolens. De ene in Moen, de andere op grondgebied Avelgem.

Zwevegem heeft het vooral moeilijk met de inplanting van de windmolens in open ruimte. "Die open ruimte is heel schaars in Vlaanderen. We zijn een van de weinige gemeenten die dat heeft, en we houden ons eraan", zegt burgemeester Marc Doutreluigne.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 4 juni. De actiegroep zegt in beroep te zullen gaan bij de Vlaamse regering en als het moet tot bij de Raad voor Vergunningsbetwisting, als de provincie de vergunning zou goedkeuren.